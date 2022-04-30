Güneş tutulması ne zaman saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Türkiye’nin neresinden Güneş tutulması izlenebilecek? 2022 yılının ilk Güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması yaşanmadan önce pek çok kişi "Güneş tutulması ne zaman olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Güneş tutulması nerelerden hangi ülkelerden izlenebilecek.
2022 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Peki, Güneş tutulması ne zaman?
Güneş tutulması ne zaman saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Bu yılın ilk güneş tutulması, 30 Nisan'da evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek.
Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.
Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek. Güneş tutulması Türkiye’den ise izlenemeyecek.
Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.
Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.
Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.