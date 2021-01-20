Güneş Sistemi'ne bir cisim girdi! İlginç iddia: Uzaylıların çöpü

Harvard Üniversitesi astrofizikçisi Avi Loeb, 2017 yılında Güneş Sistemi’ne giren ve ne olduğu tespit edilemeyen Oumuamua’nın terk edilmiş bir uzay teknolojisi parçası olduğunu iddia etti.

Loeb, daha önce 2018 yılında ortaklaşa hazırladığı bir makalede Oumuamua'nın doğal bir nesne olmadığını belirtmişti ve bilim insanı bu bilgilere yeni çıkacak Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti adlı kitabında daha detaylı bir şekilde yer verdiğini açıkladı.

Oumuamua, Güneş Sistemi'nin dışından gelen ilk nesne olarak tarihe geçti

Oumumua, 19 Ekim 2017 tarihinde Güneş Sistemi’ne girerek bilim dünyasında büyük bir şok yaratmıştı. NASA, ne olduğu belirlenemeyen bu parçanın Güneş Sistemi dışından gelen ilk nesne olduğunu açıklamıştı. Kozmik nesne, başlangıçta kuyruklu bir yıldız olarak adlandırılsa da gaz ve toz kuyruğu bulunmayan bu nesne, yıldız olduğuna dair hiçbir belirti göstermedi.

Bilim insanları, daha sonrasında Oumuamua’nın bir asteroid olduğunu düşündü ancak bahsi geçen parça Güneş’i saatte 315 bin kilometre hızla geçerek asteroid olmadığını da kanıtlamış oldu. Yaklaşık 274 metre uzunluğundaki bu parça, bilim insanları tarafından sırrı çözülemeyen bir gizem haline geldi.

Harvard Üniversitesi Astronomi Başkanı Avi Loeb, Oumuamua’nın sahip olduğu itiş gücünün hiçbir şekilde açıklanamadığını belirterek, parçanın uzay teknolojisine ait bir nesne olduğunu düşünüyor. Loeb, nesnenin Güneş Sistemi’nin yakınından geçmesinin olağanüstü bir durum olduğunu ifade ederken, uzay çöpü olarak adlandırdığı bu parçanın uzaylılar tarafından gönderilebileceğini belirtti.

Kaynak: Webtekno