Güneş lekeleri nasıl geçer?

1- KARBONATLI MASKE TARİFİ

1 yemek kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı karbonat ilave ederek karıştırınız ve bu karışımı lekelerin üzerine uygulayınız.10 dakika bekletip bol su ile durulayınız. Bu karışım haftada 1 defa uygulayabilirsiniz. Karbonatın beyazlaştırma etkisi lekelerinizin açılmasına yardımcı olacaktır.

2- YOĞURT MASKESİ TARİFİ

1 adet yumurtanın akını köpürene kadar çırptıktan sonra, 1 tatlı kaşığı süzme yoğurt ekleyerek karıştırın. Daha sonra 3 damla limon suyu ekleyin, maskeyi güneş lekelerinizin üzerine sürün ve bekleyin. Maske cildinizde kuruyunca nemli pamukla temizleyip daha sonra ılık su ile yıkayın. Bu maskeyi 4-5 günde 1 defa uygulayın ve her 4 uygulamadan sonra en az 15 günlük ara vermelisiniz.

3- MAYDANOZ MASKESİ TARİFİ

Yarım maydanozu blendırda ezin, 1 çorba kaşığı yoğurt ve 1 dilim limon ekleyin. Cildinize masaj yaparak uygulayın. 45 dakika beklettikten sonra suyla temizleyin. 3 günde 1 defa bu maskeyi cildinize uygulayın. Limonun içeriğindeki asitten dolayı bu maske lekelerinizi geçirmede yardımcı olacaktır.

4- SİRKE VE SOĞAN KARIŞIMI

Orta boylarda 1 adet soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın ardından yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Pamuk yardımı ile bu karışımı cildinizdeki lekelere uygulayıp yarım saat bekletin.

Yasemin.com'dan alınmıştır.