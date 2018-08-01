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Güneş lekeleri nasıl geçer?

Zararlı güneş ışınlarına uzun süre maruz kalan ciltlerde görülen güneş lekelerine ev yapımı maske ile geçirmek mümkündür.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
Güneş lekeleri nasıl geçer?

1- KARBONATLI MASKE TARİFİ

1 yemek kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı karbonat ilave ederek karıştırınız ve bu karışımı lekelerin üzerine uygulayınız.10 dakika bekletip bol su ile durulayınız. Bu karışım haftada 1 defa uygulayabilirsiniz. Karbonatın beyazlaştırma etkisi lekelerinizin açılmasına yardımcı olacaktır.

2- YOĞURT MASKESİ TARİFİ

1 adet yumurtanın akını köpürene kadar çırptıktan sonra, 1 tatlı kaşığı süzme yoğurt ekleyerek karıştırın. Daha sonra 3 damla limon suyu ekleyin, maskeyi güneş lekelerinizin üzerine sürün ve bekleyin. Maske cildinizde kuruyunca nemli pamukla temizleyip daha sonra ılık su ile yıkayın. Bu maskeyi 4-5 günde 1 defa uygulayın ve her 4 uygulamadan sonra en az 15 günlük ara vermelisiniz.

3- MAYDANOZ MASKESİ TARİFİ

Yarım maydanozu blendırda ezin, 1 çorba kaşığı yoğurt ve 1 dilim limon ekleyin. Cildinize masaj yaparak uygulayın. 45 dakika beklettikten sonra suyla temizleyin. 3 günde 1 defa bu maskeyi cildinize uygulayın. Limonun içeriğindeki asitten dolayı bu maske lekelerinizi geçirmede yardımcı olacaktır.

4- SİRKE VE SOĞAN KARIŞIMI

Orta boylarda 1 adet soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın ardından yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Pamuk yardımı ile bu karışımı cildinizdeki lekelere uygulayıp yarım saat bekletin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
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