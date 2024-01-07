  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faruk Beşer'den kötü haber... Oğlu açıkladı

İstanbul için hesap değişti! Orhan Şen'den yeni kar tahmini!

Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu

FETÖ projesini devraldı!

Padişah 5. Murad’ın torunu Gazeteci-Yazar Kenize Murad: İsrail bir manipülasyon devletidir

İstanbul Valiliği'nden saatli fırtına uyarısı! 17 il için sarı kodlu alarm

Emeklinin zammı bu hafta belli oluyor! En düşük emekli aylığı...

İsrail basını! Katar Başbakanı, İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştü

Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

Mossad'ın türkiye planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!
Teknoloji Güneş enerjisinde çığır açan adım! UV artık ışığa dönüşüyor
Teknoloji

Güneş enerjisinde çığır açan adım! UV artık ışığa dönüşüyor

Yeniakit Publisher
2024-01-07 13:28:00 -
Güneş enerjisinde çığır açan adım! UV artık ışığa dönüşüyor

Şeffaf katman UV'yi görünür ışığa dönüştürürken aynı zamanda Güneş piline de koruma sağlıyor

Bilim insanları, ışık spektrumunun daha önce kullanılmayan kısımlarından yararlanarak Güneş panellerinin verimliliğini kayda değer derecede artırmanın yolunu keşfetti.

Çin'deki Şanghay Mühendislik Bilimleri Üniversitesi'nden bir ekip, cam-seramik bir malzemenin şeffaf bir katman halinde Güneş pillerinin üzerine yerleştirilmesiyle ultraviyole (UV) ışığın görünür ışığa dönüştürülebileceğini buldu.

Bu malzeme, güçlü ışık altında bozulan yeni nesil perovskit pillere koruma katmanı sağlama avantajına da sahip.

Şangay Mühendislik Bilimleri Üniversitesi'nden Pei Song, "Hem karada hem de uzayda yer alan fotovoltaik pillerdeki potansiyel uygulamalarla, spektrum yavaşlamasının cam-seramiklerle birleştirilerek geliştirilmesi, fotovoltaik cihazlarda daha iyi performans elde etmek için yeni yollar açabilir" diyor.

GdPO4-GC:Eu3+/Pr3+ denen yeni malzeme araştırmacılara göre, daha önce önerilen spektral dönüşüm yöntemlerinin aksine laboratuvarda kolayca sentezlenebiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekip, bulgularının sadece Güneş panellerinin verimliliğini artırmada değil, aynı zamanda uzayda kullanılan fotovoltaik pillere koruyucu tabaka sağlamak için de kullanılabileceğini söylüyor.

Dr. Song, "Günümüzde, genişleyen uzay istasyonları daha fazla güç desteğine ve yüksek performanslı fotovoltaik pillere ihtiyaç duyuyor" diyor.

Bir fotovoltaik pilin üst tarafını önerilen spektral dönüşüm malzemesiyle kaplayıp uygun kapsülleme ve mühürleme teknolojisini kullanarak, çok düşük nem seviyeleri ve UV'nin verimli şekilde geri dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Ayrıca cam-seramik malzemeler sert bir dokuya sahip olduğundan fotovoltaik piller, uzayda süzülen küçük molozların çarpmasına karşı koruma sağlayabilir.

Malzemenin maliyet açısından uygunluğunu geliştirmek ve hangi kalınlığın en yüksek verimliliği sağladığını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Araştırma, Journal of Photonics for Energy'de "Ultra-violet wavelength driven solar spectral converter for photovoltaic cell application" (Fotovoltaik pil uygulamasında ultraviyole dalga boyuna dayalı Güneş ışınımı spektrumu dönüştürücü) başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

 

Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi
Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi

Ekonomi

Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi

Cengiz Holding’in yatırımda hız kesmiyor! 52 megavatlık güneş enerji santrali yılın başında tamamlanacak
Cengiz Holding’in yatırımda hız kesmiyor! 52 megavatlık güneş enerji santrali yılın başında tamamlanacak

Ekonomi

Cengiz Holding’in yatırımda hız kesmiyor! 52 megavatlık güneş enerji santrali yılın başında tamamlanacak

Formula 1 Bahreyn Pisti’nin güneş enerjisi YEO’dan
Formula 1 Bahreyn Pisti’nin güneş enerjisi YEO’dan

Ekonomi

Formula 1 Bahreyn Pisti’nin güneş enerjisi YEO’dan

Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak
Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak

Otomotiv

Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak

Türkiye'den müjde: O ilimizde depolamalı (GES) Güneş enerji santrali kuracak! Tüm dünyaya ilan ettiler
Türkiye'den müjde: O ilimizde depolamalı (GES) Güneş enerji santrali kuracak! Tüm dünyaya ilan ettiler

Ekonomi

Türkiye'den müjde: O ilimizde depolamalı (GES) Güneş enerji santrali kuracak! Tüm dünyaya ilan ettiler

Güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’lik destek
Güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’lik destek

Kobi

Güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’lik destek

Güneş enerjisi sistemi 3,1 milyon TL gelir getirdi!
Güneş enerjisi sistemi 3,1 milyon TL gelir getirdi!

Dünya

Güneş enerjisi sistemi 3,1 milyon TL gelir getirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23