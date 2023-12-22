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Sağlık Gündüz uykusu, çocuklarda öğrenmeyi hızlandırıyor
Sağlık

Gündüz uykusu, çocuklarda öğrenmeyi hızlandırıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-22 18:57:00 -
Gündüz uykusu, çocuklarda öğrenmeyi hızlandırıyor

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanan “Bilimsel Gündem” bültenlerinin yeni sayısında, yine çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. Son araştırmalara göre cep telefonu kullanımı, erkeklerde sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısının azalmasına neden oluyor. Bir diğer araştırmada ise gündüz uykusunun okul öncesi çocukların öğrenme sürecine olumlu etki ettiği belirlendi.

Abdi İbrahim’in Medikal Direktörlüğü’nce hazırlanan ve 2 hafta bir yayımlanan, “Bilimsel Gündem” bültenlerinin son sayısında, yine çok yararlı bilgilere ve tıptaki çarpıcı araştırmalara yer veriliyor.

8 dakikalık egzersiz dahi fark oluşturuyor

“Bilimsel Gündem”in yeni sayısında, özetle şu içerikler yer alıyor: 3 bine yakın erkek üzerinde yapılan bir araştırmada, telefonlarını haftada bir kez kullandığını belirten erkeklerin ortalama sperm konsantrasyonu, telefonlarını günde 20 defadan fazla kullananlara kıyasla belirgin bir şekilde daha yüksek çıktı.
Avustralya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, gündüz uykusu sonrası çocuklar daha iyi harf-ses öğrenme performansı sergiledi.
Yüksek eforla yapılan 8-12 dakikalık kısa süreli bir egzersizin dahi insan sağlığına çok olumlu etki ettiği belirlendi.

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