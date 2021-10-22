‘Gündüz kuşağı’ ve ahlâksız diziler, aileyi dinamitliyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Aile içi anlaşmazlıkların neticesinde boşanmalar artarken, bazı televizyon programları da buna zemin hazırlayarak “aile” kavramının içini boşaltıyor. Aile mefhumunu hiçe sayan birçok dizi ve gündüz kuşakları toplumumuzu parçalamaya yönelik adeta bomba işlevi görüyor.



Din- Bir- Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, “Televizyon programları Türkiye’de ve bütün dünyada özellikle Batı uygarlığının yani kuvveti üstün tutan etkisi altında bir kısım bu işi proje olarak uyguluyor. Bir kısım da bu havaya kalıp gidiyor. Türkiye’de aile yapısından başka hiçbir kurum belli ölçüde sağlam kalmamıştır. Şimdi son kalan aileyi de bitirmek istiyorlar. Bunun için bütün bu televizyonlardaki programların (dizi, film ) yüzde 90’ını özel olarak senarize edilmiş. Birkaç televizyon hariç diğerleri bütün bunu özel olarak tavsiye ediyor. Aile değerlerimizin çökertilmesi için elinden geleni yapıyor. Ailemizin ayakta kalmasına yönelik, televizyon programları malesef çok azdır. Sosyal medya da zaten bir faciadır. Aile konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sağlam kalan bir kurum yok. Aile Bakanlığı bu konuda maalesef bir faciadır. Onun düzeltilmesi lazım. RTÜK’te üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmelidir. RTÜK görevini yapmadığı için millete şikayet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile için harekete geçmeli

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, “Geçmiş yıllardan beri bu güne projeli bir şekilde aile yapımıza ve inanç değerlerimize büyük saldırılar oluştu. Basın ve görsel yayın ile birlikte aile nasıl yıkılabilir? aileler nasıl dağılabilir? gibi programlar gerekçeli yöntemlerin öğreticisidir. Dolayısıyla bu tür programların derhal kapatılması veya RTÜK tarafından cezalandırılması gerekir. Çünkü hepimiz bir aile bireyiyiz. Devletimiz de bu tür yayınlar için harekete geçmelidir” diye konuştu.



Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “Tüm art niyetliler ağız birliği etmişçesine Osman aile yapısını yıkıp yok etmek için bütün güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmaların önemli bir yanı karı ile kocanın arasını bozmak ve boşanmaları hızlandırmak, bir kısmı gençleri ailelerinden ayırmak bir kısmı da çocukları henüz emeklemeye başladıkları andan itibaren yanlış algılarla yetiştirilmeleri cihetine gitmek için milli ve manevi değerlerimizden yoksun olarak büyümelerini dizayn etmekteler. Adeta özentilere kanalize edilen aziz milletimizin evlatları, kültürlerinden de uzaklaştırılmaktalar. Dini ve milli değerlerimiz arasında yer almayan bir takım yaşam biçimleri iyice hayatınızı alt üst etmiştir. Bu manadan olmak üzere bazı yıldönümlerini kutlama anlayışları gözlere hitap etmekte ancak gönülleri ve kalpleri yıkmaktadır. Dolayısıyla aile mefhumunu ortadan kaldırıp yok etmek için bazı TV kanalları ve programları adeta bu olumsuzluklara çanak tutmakta, dimağları köreltmekte ve aile yuvasını kutsal olmaktan çıkartmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK seyirci kalmamalı

Aile Mağdur hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Evliliklerin azaldığı, yasalardan kaynaklı gençlerin evlenmekten kaçındığı bu dönemde TV’lerde yayınlanan gündüz kuşağı ve diziler ile aileyi basitleştiren, kadın, erkeği çekişme haline sokan, aile direği babalık vasfını ayaklar altına almaktadır. Dizilerde eşler arası aldatmaların normal gösterilmesi ile aile kavramı yerine flört hayatını özendirilmektedir. Çocuklarımızın TV karşılarında izlediği diziler ve gündüz kuşağı yayınlar ile aile kurumuna ve çocuklarımızın gelişimine darbe vurulmaktadır. Bu programlar karşısında RTÜK seyirci kalmakta ve çoğu kanallar için komik sayılacak göstermelik cezalar kesmektedir. Aileyi korumak için daha sert tedbirler almalı bu ahlak dışı yayınlar derhal sonlandırılmalıdır” görüşünü dile getirdi.