Gündoğdu: Şer ittifakı belli

Oğuzhan Gültekin Ankara

1915 yılında Ermenilere sözde soykırım yapıldığı yalanına ülkemizden destek vererek özür kampanyaları düzenleyen azgınların, teröristlerin çıkardığı orman yangınlarında hükümeti suçlayanlarla aynı mahalleden olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

“Özür Diliyorum” kampanyasına imza atan başta sözde Gazeteci Mine G. Kırıkkanat, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezai Temelli ve Leyla Zana gibi birçok isim oluşturdukları şer cephesi ile, “1915’te Osmanlı Ermenileri’nin maruz kaldığı Büyük Felaket’e duyarsız kalınmasını, bunun inkar edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum” ifadelerinin bulunduğu imza kampanyasına destek olmuşlardı. Aynı kesim şimdi de orman yangınlarında devletin karşısında yer almaktan çekinmedi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları dile getirdi:

Bunlar maşa

“Bunlar Türkiye’nin içinden çıkmamış, Türk milleti ile birlikte düşünmeyen insanlar bunlar. Türkiye aleyhine düşündükleri her şeyi bilinçli şekilde uygulamaya koyuyorlar. Dışarıdan ülkemize müdahale etmek isteyenler için çok kullanışlı aparatlar bu kişiler. Türkiye’nin uluslararası alanda güçlenmesini istemeyen, bölgesinde hakim bir devlet olmasını istemeyenler bunları maşa olarak kullanıyor. Sözde Ermeni soykırımı meselesi ile, kendilerince bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar da onlara destek veriyor. Ermeni soykırımı iddiaları üzerinden bunları sanki Türkiye Cumhuriyeti kabul ediyormuş gibi imza atanlar, bugün de yanan ciğerlerimiz üzerinden algı operasyonları yapıp devletimizi ve milletimizi aciz göstermeye çalışıyorlar. Milletimiz bunlar görüyor. Bunlar kendilerini tamamen Türkiye karşıtı olarak konumlandırıyor. Çok şükür devletimiz her türlü provokasyona rağmen ormanlarımıza can siperhane, bütün ekipmanları ile mücadele veriyor. Bugün ormanlarımızın yanmaması için mücadele eden kahramanlarımız siyasilerden tutunda vatandaşlara kadar bu mücadeleyi birlikte yürütmeyi beklerken bunların bu tavırları onların mücadelesini sekteye uğratıyor. Kahramanlarımız da bu durumdan sonuna kadar rahatsızdır.”

Alçağın da alçağı

“Bu kampanyaya destek olanlar kendilerini Ermeni gibi hissedenlerdir” diyen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, şunları ifade etti: “Türkiye’nin tarihi şan ve şeref ile doludur. Tarihi kayıtlarımızda bunlar kayıtlıdır. ‘Özür dileriz’ başlığı ile hazırlanan bir müsveddenin altına imza atanlar kendilerini Ermeni olarak hissedenlerdir. Bu ülkenin kahramanları önce kendi ülkelerini sonra da dünyanın dört bir tarafına nizam getirmeye çalıştı. Bu tür iddialarla gündeme gelmek alçaklıktır. Bunlar Türkiye karşılığı ile beslenen alçağın da alçağıdır. İnsanlarımız afet bölgelerinde birlik ve beraberlik ile mücadele ederken bunlar kargaşa çıkarmanın peşinde.”