Gündoğdu Marşı nedir, Gündoğdu Marşı ne zaman yazıldı? Gündoğdu Marşı sözleri
Gündoğdu Marşı nedir, Gündoğdu Marşı ne zaman yazıldı? Büyük Taarruz sonrasında Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır. AK Parti’nin grup toplantısında okunan Gündoğdu Marşı’nın sözleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte Gündoğdu Marşı sözleri.16 Ekim 2019 Çarşamba 14:31
Gündoğdu Marşı Büyük Taarruz sonrasında Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır. AK Parti’nin grup toplantısında okunan Gündoğdu Marşı’nın sözleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte Gündoğdu Marşı sözleri.
Gündoğdu Marşı Sözleri:
Gün doğdu, hep uyandık,
Siperlere dayandık
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.
Sandılar Türk uyudu,
Ata cenge buyurdu,
Türkün asker olduğunu,
Dünyalara duyurdu.
Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi
Üstümüzden eksilmesin
Al bayrağın gölgesi.
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