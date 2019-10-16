Gündoğdu Marşı nedir, Gündoğdu Marşı ne zaman yazıldı? Gündoğdu Marşı sözleri Gündoğdu Marşı nedir, Gündoğdu Marşı ne zaman yazıldı? Büyük Taarruz sonrasında Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır. AK Parti’nin grup toplantısında okunan Gündoğdu Marşı’nın sözleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte Gündoğdu Marşı sözleri.

Gündoğdu Marşı Büyük Taarruz sonrasında Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır. AK Parti’nin grup toplantısında okunan Gündoğdu Marşı’nın sözleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte Gündoğdu Marşı sözleri. Gündoğdu Marşı Sözleri: Gün doğdu, hep uyandık, Siperlere dayandık İstiklalin uğruna da, Al kanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, Ata cenge buyurdu, Türkün asker olduğunu, Dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, Aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin Al bayrağın gölgesi. AK Parti Meclis Toplantısı'nda 'Gündoğdu Marşı' okundu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.