Gündemi sarsan açıklama: Ülkemiz yabancı devletler tarafından bombalandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, 'Dün Trablus'u bombalayan uçaklar Hafter güçlerinde bulunmayan teknik donanıma sahip. Trablus'un, yabancı ülkelerin uçakları tarafından bombalandığına dair kanıtlarımız var.' ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, dün Trablus'a düzenlenen hava saldırılarının yabancı ülkelere ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğine dair kanıtlarının bulunduğunu söyledi.

Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Başağa, düzenlediği basın toplantısında, "Dün Trablus'u bombalayan uçaklar (Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General) Hafter güçlerinde bulunmayan teknik donanıma sahip. Trablus'un, yabancı ülkelerin uçakları tarafından bombalandığına dair kanıtlarımız var." dedi.

Trablus'u bombalayan savaş uçaklarında bulunan özelliklerin, bilinen bazı ülkelerde mevcut olduğunu kaydeden Başağa, "Libya yabancı dış saldırılara maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Başağa, "Libya'nın içişlerine müdahale eden ülkelerden birinin sağladığı füzeyle" dün Trablus'a düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hafter'e destek vermemesi için Fransa'ya çağrı yaptı

Fransa'ya demokratik değerlerine saygı duyması ve Hafter'e destek vermemesi çağrısında bulunan İçişleri Bakanı Başağa, şunları kaydetti:

"Fransa demokraside ilkeli duruşu olan bir ülke. Hafter ve ona bağlı güçlere destek vermesi bizi şaşırttı. Özgürlük ve demokrasi konusunda köklü bir tarihe sahip olan bir devletin, her gün sivilleri öldüren ve bir savaş suçlusu olan Hafter'i desteklemesini akıl almıyor."

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, önceki saatlerde Tunuslu mevkidaşı Hişam el-Furati ile bir araya gelerek iki ülke arasında terörle mücadele için ortak güvenlik çalışmalarını ele almıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.