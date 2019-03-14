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Gündemi sarsacak iddia: Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi biliyordu

Takvim gazetesinden Zafer Şahin, "CHP’yi karıştıran şok iddia" başlıklı yazısında, "Sahte senet davasını, parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu biliyordu" ifadelerini kullandı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:54
Gündemi sarsacak iddia: Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi biliyordu

Türkiye günlerdir sahte senetle icra takibi yaptığı için para cezasına çarptırılan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı konuşuyor. Meydanlarda Yavaş'a sahip çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sahte senet meselesini daha Yavaş'ı aday göstermeden bildiği ileri sürüldü. Takvim'den Zafer Şahin'e konuşan CHP'li bir yönetici, sahte senet davasını parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öncesinde bilindiğini söyledi.

CHP'nin büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın adının karıştığı sahte senet skandalı büyüyor. Hakkındaki iddialara cevap veremeyen Yavaş'ın "Bana kumpas kuruldu" yalanı da boş çıktı.

TAKVİM'e konuşan CHP'li bir parti yöneticisi "Mansur Yavaş'ın sahte senetle icra takibi yaptığı ve bu sebeple ceza aldığı parti yönetimi tarafından biliniyordu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bu konuda genel başkanı bilgilendirdi. Yavaş'ın sahte senetten para cezası aldığı, bu işin daha da büyüyebileceğini ve partinin zarar göreceğini anlattı. Ancak Yavaş'ın yargıda "Ankaralılar Grubu" olarak bilinen arkadaş çevresinden bazı isimler CHP Genel Merkezine kadar gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bu dosyadan bir şey çıkmayacağına genel başkanı ikna etti. Ne ilginçtir ki Yavaş'ın adaylığına karşı çıkan avukat Celal Çelik bu görüşmeden sonra sürpriz bir şekilde Etimesgut adayı yapıldı. Yavaş'ı aday yapabilmek için yıllar sonra alabileceğimiz Etimesgut'u MHP'ye adeta hediye ettik" iddiasında bulundu.

Başbaşa görüştüler

CHP'yi sarsan sahte senet skandalının baş kahramanı Mansur Yavaş'ın aday yapılma sürecinde yaşananlar partiyi karıştırdı. Skandalın ortaya çıkmasıyla CHP'nin Ankara büyükşehir iddiasının kalmadığını belirten partililer "Bu işin sorumluları hesap versin" diyerek genel merkezi açıklama yapmaya davet etti. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre, hakkındaki iddialar bilindiği halde Yavaş'ın aday gösterilmesinde Ankaralılar Grubu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaret etkili oldu. Yavaş'ın adaylığının ilan edilmesinden 1 hafta önce Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP liderini devam eden yargı süreciyle ilgili uyarmıştı. Kılıçdaroğlu ile Çelik arasında 1 saat süren görüşmede Yavaş'ın durumu ele alındı. Avukat Çelik, CHP liderine Yavaş hakkındaki yargı sürecinin adaylığını tehlikeye düşürebileceği ve partinin bu işten zarar göreceğini söyledi. Görüşme sonrası CHP kulislerinde Çelik'in, Yavaş konusunda CHP liderini uyardığı bilgisi konuşulmaya başladı. CHP'li 12 Parti Meclisi üyesi de Yavaş'ın adaylığına karşı çıktı. CHP'de Ankara için Cengiz Topel Yıldırım'ın adı öne çıkarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yavaş'ın yargıda "Ankaralılar Grubu" olarak bilinen arkadaşları CHP Genel Merkezine gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Yavaş hakkındaki iddiaların boş olduğunu savunan Ankaralılar grubunun anlattıklarına ikna olan Kılıçdaroğlu, en yakın kurmaylarına bile haber vermeden Yavaş'ın adaylığını bir gün sonra toplanan PM'de onaylattı. Asıl büyük sürpriz ise Yavaş ile ilgili yargı sürecini ortaya çıkaran Celal Çelik konusunda yaşandı. Çelik, adının hiç geçmediği Etimesgut'ta CHP'nin belediye başkan adayı ilan edildi. Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'den gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İtiraf etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Mansur Yavaş hakkındaki bu iddiaları daha önceden biliyor muydunuz?" sorusuna skandal bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Evet bu iddialar konuşuluyordu. Ama kimse ciddiye almadı" diye konuştu. CHP liderinin sahte senet skandalını bildiği halde Ankara Büyükşehir Belediyesine Mansur Yavaş'ı aday göstermesi şaşkınlık yarattı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:54
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • Bükücü Bükücü 1 sa önce
    Bu senet işini 1 hafta önce bilindiğini bu yorumlarda yazdım çünki aday belirleme sürecindeki belirsizliklerin arkasındaki sebep buydu şimdide mağduriyeten başkan olurum ayaklarına yatıyorlar

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