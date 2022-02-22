Gündemi sarsacak iddia: Ekrem İmamoğlu parti kuruyor

Milat gazetesi yazarı Galip Vanlı, gündemi sarsacak bir iddiayı ortaya attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığı yaptığını ileri süren Vanlı, söz konusu partinin ekibinin de belediyede hazırlandığını savundu. İşte o bomba yazının ilgili bölümü:

"Ekrem İmamoğlu parti kuracak mı?

Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da parti kuracak gibi görünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibin korkulu rüyası Ekrem İmamoğlu.

Meral Akşener-Koray Aydın ekiplerinin korkulu rüyası Mansur Yavaş.

İkisi de parti kurma hazırlığı yapıyor aslında.

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Ekrem Bey mi, Mansur Bey mi önce parti kuracak?

Ekrem İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmezse, CHP’den ayrılarak bir parti kurabilir.

Attığı bütün adımlar bunu gösteriyor.

Stratejisi tamamen bunun üzerine.

İngiltere ve ABD büyükelçilerinin Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmelerinin asıl sebebi de budur.

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ABD, İngiltere, … Ekrem Bey’e parti kurdurabilir mi?

ABD gibi güçler, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde iktidar olamayacağını, bundan dolayı da Türkiye’nin rotasını değiştiremeyeceklerini, bu şekilde Türkiye topraklarını da içine alacak bir PKK (HDP) devletini (şimdilik) kuramayacaklarını anladılar.

2023 seçimlerini Erdoğan’ın alacağını zaten (ön)görüyorlar.

ABD, İngiltere, … gibi güçlerin yatırımları daha çok 2023 sonrası için.

Yani Erdoğan sonrası için.

Bunun için de biçilmiş kaftan Ekrem İmamoğlu

Ekrem Beyin Batılı başkentlerinde ağırlanacağını, Joe Biden de dahil batılı liderler (hatta Latin Amerika, Japonya, ÇİN, Endonezya, Pakistan, Azerbaycan, … gibi ülkeler de buna katılabilir.)

tarafından ağırlanıp pohpohlanacağını, cazibe merkezi haline getirileceğini daha önce de birkaç kez ifade etmiştik.

Bunun emareleri şimdiden görülmeye başlandı.

Ekrem İmamoğlu ile PKK’lı Selahattin Demirtaş NOBEL adayı gösterilseler, hatta Nobel ödülü alsalar buna da hiç şaşırmam.

Oyun o kadar büyük ki, 2023 yolunda yaşanacak hiçbir gelişme, bundan böyle sürpriz olmaz.

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Ekrem Bey ve Kemal Bey’in koltuk kavgası CHP’yi bölüp bitirebilir mi?

Kemal Bey ve Ekrem Bey’in asıl çekişmesi, CHP’yi bölecek, hatta bitirecek bir parti kurma girişimi üzerine.

Konu sadece kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili değil.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişmenin asıl sebebi de budur.

Ekrem Bey’in yeni bir parti kurma hazırlığı yapıyor olması.

Ekrem Bey CHP’den en az 30-35 milletvekili koparır.

Böyle bir potansiyeli de var.

Başlattığı hareket de Hüsamettin Özkan ya da İsmail Cem’in başlattığı hareket gibi yarım kalmaz.

Çünkü toplumsal desteği var.

Dış desteği zaten hazır, ABD, İngiltere, … en başta hazır.

Hain olarak değil, kurtarıcı olarak görülür.

Çünkü CHP tabanı iktidar için her şeye hazır.

(...)

Ekrem Bey İBB’de kuracağı parti ekibini hazırlıyor.

Hem de belediyenin imkanlarıyla.

Mansur Bey de ABB’de parti ekibini hazırlıyor.

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül şimdilik CHP tabanında beklenen etkiyi oluşturmuş değiller.

Ekrem Bey ile Mansur Bey’in durumu onlardan çok farklı.

CHP dışındakilerden de toplumsal destek bulabiliyorlar.

Ekrem İmamoğlu tamamen Erdoğan’ı taklit ediyor.

Aslı varken taklidine alıcı çıkar mı?

Ekrem Bey kendisi dışında her şey oluyor.

Ekrem İmamoğlu, 2. Süleyman Demirel olma yolunda gidiyor.

Yani Ekrem Bey Erdoğan’a çok uzak, Demirel’e ise çok yakın. (...)"