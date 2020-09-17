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Siyaset Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Siyaset

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CHP’de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakında istifa edeceğini ileri sürdü. Güler, "Deniyor ki, Kemal Bey çok yakında ailesinin de baskısıyla genel başkanlıktan istifa edecek." diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:43:00 - 2020-09-17 13:52:47
Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de Muharrem İnce’nin başkaldırısı ile başlayan iç karışıklık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun '!Cumhurbaşkanı Adayı' olma ısrarı, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül dayatması ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Mustafa Kemal ile ilgili sözleriyle başlayan ‘Atatürk’ kriziyle daha da artı.

Ana muhalefet partisinde yaşanan krizin ilerleyen günlerde daha artacağı konuşulurken Akşam Yazarı Turgay Güler, bugünkü '10 Aralık hareketi kimlerin projesi' başlıklı yazısında gündeme bomba gibi düşecek iddialar ortaya attı.

Yazısında "CHP içinde görünenden, sanılandan çok daha büyük bir tartışma yaşanıyor. Eli kulağında bir aya kalmaz, ortalık fena halde karışır. Öyle böyle değil! Bir büyük meydan muharebesini aratmayacak türden." ifadelerini kullanan Güler, CHP'li isimlerden edindiği son bilgileri aktardı.

“Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak”

Güler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda istifa edeceğini ileri sürerek yerine Oğuz Kaan Salıcı’nın geçeceğini iddia etti.

Bir CHP’liden edindiği bilgileri paylaşan Güler, ilk kez duyduğu bilgilerden dolayı dona kaldığı belirterek şunları yazdı;

"Tamı tamına şunu söyledi: “Kemal Bey’in CHP’si artık Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir”! Demem o ki sanırım bundan böyle kimse gizlendiği perdenin arkasından konuşmayacak. Dahası CHP’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki günlerde kılıçların nasıl çekildiğini hep birlikte göreceğiz.

Deniyor ki, Kemal Bey çok yakında ailesinin de baskısıyla genel başkanlıktan istifa edecek. Doğal olarak sizin de merak ettiğiniz o soruyu ben de sordum, ‘ailesi niçin baskı yapacak, Kemal Bey niye istifa edecek’ diye? Cevabı da aldım ama üzgünüm siz merak etmeye devam edeceksiniz. Ben de bu konuda susmaya. (...)

Deniyor ki, Kemal Bey koltuğunu Oğuz Kaan Salıcı’ya bırakacak. Yani 10 Aralık Hareketi’nin öncüsü ‘CHP’yi kapatalım, müze yapalım’ diyen kişiye."

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