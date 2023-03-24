Gündeme bomba gibi düşen gelişme! Tam 56 gün sürecek... Yok artık!

Yeni bir otobüs macerası, yolcuları İstanbul'dan Londra'ya 12 bin km'lik bir yolculuğa çıkaracak. Toplamda 22 ülkeden geçecek olan 56 günlük yolculuk, Adventures Overland tarafından organize ediliyor.

Peru'da Ormeno firmasının elinde bulunan 6 bin 200 km'lik dünyanın en uzun otobüs rotası rekorunu kıracak olan bu yolculuk, yavaş seyahat etmeyi sevenleri cezbedebilir.

Adventures Overland kimdir?

Adventures Overland, Hindistan merkezli bir tur şirketi. Şirketin sahipleri Sanjay Madan ve Tushar Agarwal, 1950'lerden 1970'lere kadar Avrupa'dan İstanbul üzeri Asya'ya uzanan ve o dönem gençler arasında oldukça popüler olan "Hippi Yolu" fikrinden yola çıkarak 2012'den beri gezginleri kara yolu maceralarına çıkarıyor.

Hippi Yolu seyahatlerinin günler, haftalar hatta aylar sürdüğü belirtiliyor. Gezginlerin en uğrak mekanı ise; İstanbul.

Geleneksel olarak düzenledikleri "Road to London" gezisi, yıllık olarak farklı bir başlangıç noktasına sahip ve ülke çapında bir seyahat turu. Bu konsepti şimdi yeni bir otobüs rotasına uyguluyorlar.

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Euronews Türkiye'nin haberine göre İlk etapta 2020 için tasarlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen "Bus to London", ağustos 2023'te başlayacak.

2019 yılında Road to London katılımcıları Hindistan'dan başladıkları yolculuklarını Güneydoğu Asya'dan geçerek Çin, Orta Doğu ve Avrupa'ya kadar sürdürdüler.

Toplamda 16 bin km'lik araba yolculuğu 50 gün sürdü ve sekiz zaman dilimini geçti.

56 günlük otobüs yolculuğu sizi nereye götürecek?

Türkiye'de İstanbul'dan hareket edecek otobüs, yolcularını Balkanlar, Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri ve İskandinavya'dan geçerek Batı Avrupa'ya taşıyacak.

Bulgaristan'da Sofya, Sırbistan'da Belgrad, Hırvatistan'da Zagreb, Slovenya'da Ljubljana, Macaristan'da Budapeşte, Slovakya'da Bratislava, Çek Cumhuriyeti'nde Prag ve Polonya'da Varşova dahil olmak üzere doğu ve orta Avrupa'daki başkentleri kapsayacak ve Auschwitz'i ziyaret edecek.

Buradan sonra kuzeyde Litvanya, Letonya ve Estonya'ya doğru yola çıkılacak.

Ardından, Finlandiya Körfezi'ni geçip 'Noel Baba'nın köyüne' ve Avrupa'nın kara yoluyla ulaşılabilen en kuzey noktası Nordkapp'a gidilecek.

Norveç'ten güneye doğru ilerleyecek gezginler, Tromso, Bergen ve Oslo'da durarak Atlantik Okyanusu yolunu kullanacak ve yol boyunca kuzey ışıklarını görme şansı yakalayacak.

İsveç'in Stockholm ve Danimarka'nın Kopenhag şehirlerinde mola verilerek Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa üzerinden son bir haftalık yolculuğa çıkılacak.

Yolculuk İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

Peki otobüs nasıl olacak?

Kimileri için 56 günlük otobüs yolculuğu destansı bir macera gibi gelse de kimileri için 'bir çileyi' çağrıştırabilir.

Şirket, yolcuların zihinlerini rahatlatmak için geniş ayak boşluğuna sahip ayarlanabilir koltuklar, daha geniş bir koridor için bir tarafta iki, diğer tarafta bir koltuk düzeni ve AUX ve USB bağlantı noktalarına sahip bireysel eğlence sistemleri vaat ediyor.

Acil durum tuvaleti olacak

Koltuklarda ayrıca katlanabilir tepsiler ve USB telefon şarj cihazları bulunacak ve bir acil durum tuvaleti yer alacak.

Yolcuların otobüse ikişer adet tam boy valiz getirmelerine izin verilecek. Günlük seyahatleri ardından dinlenme için birer gün ara verilecek.

Gün aşırı kat edilen mesafeler 95 ila 675 km arasında değişecek, ve her seyahat günü için ortalama mesafe 440 km olacak.

Yolda geçen 28 gün boyunca, yolcular 12 bin 265 km'lik bir mesafe kat edecek.

Maliyeti ne kadar ve neler dahil?

Bus to London (Londra Otobüsü) 7 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkacak ve 1 Ekim 2023'te Londra'da sona erecek.

Seyahat kişi başına 22,420 euroya mal olacak.

Bu ücrete tüm ulaşım, vizeler ve otel konaklamaları dahil. Ayrıca tüm kahvaltıları, 30 öğle yemeğini ve 30 akşam yemeğini de kapsıyor.

Her varış noktasında İngilizce konuşan yerel rehberlerin yanı sıra yol boyunca gezi ve yürüyüş turları da olacak. Başlangıç ve bitiş noktalarına uçuşlar dahil değil.