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Dünya Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Türkler Afrika'dan bizi kovdu!
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Türkler Afrika'dan bizi kovdu!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 13:27:00 - 2024-08-25 13:28:25
Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Türkler Afrika'dan bizi kovdu!

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmalar iki yüzlü Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Libya ortaklığını hedef alan açıklamalarda bulundu. Afrika'da olup bitenlere karşı endişelenilmesi gerekitğini belirten Borrell, "Brüksel'e geldiğimde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi, her zaman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var." dedi.

Çarpıcı bir itirafta da bulunan Borrell şöyle konuştu:

"Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil."

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