Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Türkiye, IMF'yi yanıttı

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, ekonomilerde toparlanma ile ilgili A Para’da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Kaya, IMF’nin (International Monetary Fund) Türkiye tahmininde yanıldığını ifade ederek, “IMF, Türkiye'nin 2020 yılında %5 küçüleceğini öngörmüştü, Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı” dedi.

Bilindiği üzere IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımlamıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürürken, 2021 yılına dair beklentisini yükseltmişti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngören IMF, 2021'de ise yüzde 5 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunus Kaya, IMF'nin (International Monetary Fund) Türkiye tahmininde yanıldığını'nın altını çizerek dikat çeken açıklamalar yaptı.

"Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı"

IMF'nin 3 ay önce ekonomik görünümle ilgili dünyadaki revizelerine değinen Kaya, bu revizelerin son yılların en sert revizeleri olduğunu ifade etti.

"IMF'nin bu revizelerde, dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüleceğini, AB'nin çok ciddi küçüleceğini, Çin'in negatif olmasa bile büyümesinin yüzde 1'lere kadar ineceğini öngörmüştü" diyen Kaya, IMF'nin Türkiye'nin ise 2020'de yüzde 5 küçüleceğini öngördüğünü belirtti.

Uzman isim, IMF'nin Türkiye tahmininde yanıldığını ifade ederek, "IMF, Türkiye'nin 2020 yılında %5 küçüleceğini öngörmüştü, Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı" dedi.

"Türkiye'nin 2020 yılı büyüme rakamlarında belki pozitife bile geçme ihtimali var" diyen Kaya, Türkiye ekonomisinin de bu tempoyla 'V' tipi toparlanmanın 2021 yılına kalmadan gerçekleşmesinin muhtemel olduğunun altını çizdi.