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Aktüel GÜNDEM ÖZETİNE EK
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-09-07 01:03:11 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

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