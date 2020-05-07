GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzeleyecek.

(Ankara/14.00)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 pandemisinin otomotiv sektörüne etkilerinin ele alınacağı toplantıda, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





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