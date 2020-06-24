GÜNDEM / 24 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Yozgat/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İçişleri Komisyonunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-Ticaret verilerinin açıklanacağı ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformunun tanıtılacağı "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı"na katılacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı sektörel güven endeksleri ile 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

(Konya/09.30)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Buğdayda 2020 rekoltesinin 20,5 milyon tona ulaşması bekleniyor

- Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy:



- "Geçen yıl buğday rekoltesi 19 milyon tondu. TÜİK'in 2020 tahmini 20,5 milyon ton"



- "Güneydoğu ve Çukurova'dan gelen verim bilgileri olumlu. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmaması halinde 20,5 milyon ton rakamının küçük bir eksikle de olsa gerçekleşeceğini öngörüyoruz"



- "Yıl sonunda ilk 5 aydaki 200 bin tonluk kaybın büyük kısmını telafi edeceğimizi düşünüyoruz. 2020 sonunda 3,2 milyon tona yaklaşacağımızı, 1 milyar dolar gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz"



- "Koronavirüs salgını; buğdayın, tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koydu"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ölümle burun buruna bir ay...



- Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra bir ay yoğun bakımda uyutulan, kalbi 15 dakika duran, beyin ve akciğerinde hasar meydana gelen, mide kanaması geçiren, 20 kilogram kas kaybeden Dr. Selçuk Köse, ölümle burun buruna geçen bir ayının, virüs konusunda yeteri kadar önlem almayan insanlara örnek olmasını istiyor



- Dr. Selçuk Köse:



- "Yaşadıklarımı insanların görmesini ve bunları yaşamamaları için önlem almalarını istiyorum"



- "Maskeyi uygun şekilde takamayan binlerce insan görüyorum dışarıda. Gözüne takmak, kafasının üstüne güneşlik olarak takmak gibi... Hastalığı ciddiye almıyoruz"



- "Bu hastalık sonrasında her şeye sıfırdan başlamanız gerekiyor. Bunu unutmasın insanlar. Ben yürümeyi yeniden öğrendim, yemek yemeyi yeniden öğrendim, yazı yazmayı yeniden öğreniyorum. Bu kadar zor bir süreç ve hayatta kalabildim. Ben buna seviniyorum. Çocuklarıma kavuşabilmenin sevincini yaşıyorum"



(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

3- Sivas'ın markası Kangal Akkaraman koyununa talep artıyor

- TİGEM'e bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen, diğer ırklara göre yüzde 35-40 daha iri, kuraklığa dayanıklı, adaptasyonu yüksek Kangal Akkaraman ırkı koyuna talep artınca işletmedeki hayvan sayısı yaklaşık 6 bin başı ana olmak üzere 15 bine çıkarıldı



- Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin:



- "2020 yılında 750 baş damızlık koç satışı yaptık. Bu bölgenin damızlık ihtiyacını karşılıyoruz"



(Halife Yalçınkaya/Sivas)





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