GÜNDEM / 10 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşama hazır hale getirilen deprem dönüşüm konutları ile bazı şantiyelerde incelemede bulunacak, devam eden proje ve yatırımlarla ilgili açıklama yapacak.

(Elazığ/11.00/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisinin açılışına video konferans yöntemiyle katılacak Bakan Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek.

(Van/10.00/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnafın sorunlarına ilişkin CHP Genel Merkezi önünde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST2020 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması programına katılacak.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, yeni Eğil yolunu trafiğe açacak.

(Diyarbakır/10.50/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.



(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, temmuz ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau'da resmi temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak Mehmet Ekşi'nin göreve getirilmesi nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da katılımıyla Vodafone Park'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un ana tablo maçlarına, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Kalju-Mura maçı, Macaristan'da oynanacak.



(Budapeşte/20.30)





ÖZEL HABER

1- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız"

- "MİLGEM'in yeni versiyonu 'İ' sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak"

- "Gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor 'Mavi Vatan' diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyor ve bunun için çalışıyoruz"

(Melike Keskin/Konya)

2- Z kuşağı, hayatta değil oyunda başarısız olmaktan korkuyor

- "Z kuşağı Araştırması"na göre, online oyuna büyük zaman ayıran bu kuşağı, oyunlardaki başarısızlık, gerçek dünyadaki başarısızlıklardan daha fazla etkiliyor

- Video izlemek Z kuşağı için çok önemli olurken, gençler YouTube, Netflix ve Instagram gibi video içerikler sunan platformları yoğun olarak kullanıyor, video ile iletişimi tercih ediyor

- Gençler, daha fazla kazanacakları ancak hoşlanmadıkları işler yerine, yemek ve yaşamak için yeterli paraya sahip olacakları, hoşlandıkları işlerde çalışmak istediklerini belirtiyor

- Siyasi liderin "çalışkan ve güvenilir" olmasını isteyen Z kuşağının, bir liderde beklediği özellikler arasında yenilikçi ve mevcut koşulları iyi okuyabilmesi de yer alıyor



(Eda Topcu/İstanbul)







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