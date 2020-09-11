GÜNDEM / 11 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge Afet Konutları, Doğanyol, Kale ve Battalgazi şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

(Malatya/09.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ermenek'te iş bırakma eylemi yapan madencilere destek ziyaretinde bulunacak.

(Karaman/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nda incelemeler yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları ile girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.

(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Beytullah Eroğlu Kapalı Yüzme Havuzu ve 6 adet çok amaçlı basketbol sahasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Süper Lig 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı)

3- Futbolda TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu, Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da tekler çeyrek final maçları Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Ekonomik önlemler "3 katlı maske" oldu

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

- "Kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulaması; Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde büyük rol oynadı. Adeta ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden koruyan '3 katlı maske' oldu"



- "Pandemi baskısı altında enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Hepimize iş düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıntılarını bu dönemde üreterek aşacağız"



- "Doğu Akdeniz'de diplomatik nezakete yakışmayan bir şekilde havuç-sopa denklemi kuranlar, tehditle bir yere varılamayacağını öğrenmelidir"

(Ergin Garip/İstanbul)

2- Kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı

- Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısı ve kuru üzümde geçen sezon 763 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı



- Kuru üzümde ihracatın yüzde 25'inden fazlası İngiltere'ye gerçekleşti

- Çin'e yapılan kayısı ihracatı ise yüzde 66 arttı



(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalık, önlem almayan herkesi seviyor"

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandığı Kovid-19 nedeniyle oldukça zor anlar yaşayan, aynı hastalıktan annesini kaybeden 47 yaşındaki Ömer Sığa:



-"Bu hastalık ne zengini ne fakiri ne işçiyi ne de patronu tanıyor. Hastalık, önlem almayan herkesi seviyor"

- "İnsan bu hastalığa yakalandıktan sonra kendi hayatının ne kadar değerli olduğunu anlıyor, ne kadar mal varlığı varsa bir dakikalık nefese vermeye razı oluyor"

- "Annesini kaybedenler neler hissediyorsa benim acım onlardan bir kat daha fazla. Keşke koronavirüs hastalığından kaybetmeseydik de en azından cenazesine katılabilseydik"

(Cuma Sarı/Şanlıurfa)







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