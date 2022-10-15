Günde iki tane yumurta yerseniz bakın ne olur!

Doğa ananın orijinal süper gıdası olan yumurta, zamanın başlangıcından beri diyetlerimizin bir parçası olmuştur. Ancak şimdi, paketledikleri besin harikalarının tam kapsamını ve kalıcı sağlık yararlarını teşvik etmede ne kadar faydalı olduklarını öğreniyoruz.

Haşlanmış veya çırpılmış olsun yumurta birçok insan için kahvaltının vazgeçilmezidir. Bazı insanlar yumurta sarısındaki yüksek kolesterol içeriğinin sağlığa zararlı olabileceğine inansa da, uzmanlar sağlığın anahtarı olduğunu savunuyor.

İşte her gün iki tam yumurta yemenin sağlığa 5 faydasının bir listesi.

Besin zenginidir

Yumurtaların bir dizi temel vitamin ve mineralle dolu olduğu gerçeğiyle başlayalım .

Ortalama bir porsiyon 2 yumurta şunları içerir:

Günlük D vitamini ihtiyacınızın %82'si

Günlük folat ihtiyacınızın %50'si

Günlük riboflavin (Vitamin B2) gereksinimlerinizin %25'i

Günlük selenyum ihtiyacınızın %40'ı

Yumurtalar ayrıca yararlı miktarlarda A, E, B5, B12 vitaminlerinin yanı sıra demir, iyot ve fosfor içerir - sağlıklı ve dengeli beslenmenizi destekleyen tüm hayati besinler.

Protein sağlığı

Yumurta, yaygın olarak değerli bir kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilir. Proteinler, yaklaşık 6,3 gram protein içeren tek bir yumurta ile kas ve dokunun gücü ve onarımı için gerekli olan yaşamın yapı taşlarıdır. Yumurtadaki proteinin güçlü avantajı, etkili kas büyümesini, toparlanmasını ve bakımını desteklemek için yumurtaların dokuz temel amino asidin tümünü yeterli miktarda içermesiyle bağlantılıdır.

Kolesterol düzeyini kontrol eder

Yumurtalar, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeylerini veya yaygın olarak bilindiği gibi “iyi” kolesterolü artırmaya yardımcı olur ve bu, yumurtaların kalp hastalığı riski üzerinde çok az veya hiç etkisinin bulunmadığının bulunmasının bir nedenidir.



Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya "kötü" kolesterol kalp sağlığını riske atabilir. Doymuş yağlar ve derin yağda kızartılmış paket yiyecekler gibi trans yağlar bakımından zengin yemekler, artan LDL kolesterol risk seviyeleri söz konusu olduğunda ana suçlulardır.

D vitamini kaynağı

Yumurta sarısı, doğal olarak D vitamini içeren bir avuç gıdadan biridir. İki yumurta porsiyonu, önerilen günlük D vitamini alımınızın %82'sini sağlar ve bu da onları bu temel vitaminin çok önemli bir kaynağı yapar. Bazen 'güneş ışığı vitamini' olarak adlandırılan D vitamini, kalsiyum ve fosforun emiliminde önemli bir rol oynar ve bu da onu sağlıklı kemik ve dişlerin korunması için gerekli kılar. D vitamini ayrıca sağlıklı kas fonksiyonunu ve bağışıklık sistemi bakımını teşvik etmeye yardımcı olur.

Kilo kontrolüne yardımcı olur

Nispeten düşük kalorili ve zengin bir kaliteli protein kaynağı olan yumurta, kilo yönetimine yardımcı olacak en iyi gıda seçeneklerinden biridir. Yumurtaların yüksek tokluk seviyeleri, daha fazla tatmin duygusuna, daha az açlığa ve günün ilerleyen saatlerinde daha az yemek yeme isteğine yol açar, bu da öğleden sonra atıştırmasına daha az meyilli olacağınız anlamına gelir.

Araştırmalar, yumurta yemenin sizi daha uzun süre tok hissettirdiğini bulmuştur:

Yemek yedikten sonra kendinizi tatmin hissetmenize yardımcı olan hormon seviyelerinin artması

Enerji seviyelerini daha yüksek tutmak

Metabolik aktiviteyi artırmak

Yiyeceklerin mideden ayrılma hızını geciktirmek

Yumurtalar yüksek kaliteli proteinle doludur, bu da onları insanların kilolarını yönetmelerine yardımcı olabilecek birçok farklı beslenme düzeninin parçası olarak ideal hale getirir. Yumurta tüketmek, aynı zamanda, yeme düzenini düzenlemede büyük kalıcı faydalar sağlayabilen glikoz seviyelerindeki değişiklikleri azaltmaya da yardımcı olabilir.