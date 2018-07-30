Günde bir kase üzüm yerseniz...

- E ve C vitamini bakımından zengin olan tüm meyvelerden daha fazla antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı korumada etkili bir besindir. Siyah üzümün kabuğunda antioksidan maddesi yeşil üzüme oranla daha fazla bulunmaktadır.

- Yüksek kolesterol kan akışını hızlandırdığından tansiyon ve kalp hastalıklarının ortaya çıkma riski artar. Üzüm içerdiği fosfat ve sodyum sayesinde vücuttaki kan akışını dengeleyerek bu ihtimali sıfıra indirir. Özellikle günde bir kase siyah üzüm tüketmeniz kan ve kılcal damarlarınızın güçlenmesine yardımcı olacaktır.

- Üzüm ilerleyen yaşlarda yaşanma ihtimali olan katarak hastalığını önlemek içinde tüketilmesi gereken ideal meyvedir. Ayrıca içerdiği beta karoten göz damarlarının güçlenmesini sağlar.

- Çeşitli sebeplerden dolayı kollajen vücutta azaldıkça ciddi kemik ve cilt hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Üzüm kollajen miktarını koruyarak bu durumların yaşamasını önler. Ayrıca içerdiği flavanoid madde sayesinde ciltte yaşlanmaya meyilli hücreleri yenileyerek cilde daha parlak ve sıkı bir görünüm sağlar.

- Yapılan araştırmalarda üzüm hiperaktivite ve dikkat eksikliğine de iyi geldiği ortaya çıkmıştır. Üzüm, içerdiği yüksek demir maddesi sayesinde beyin sağlığını korur.

- Günde bir kase üzüm, besinlerden kaynaklı meydana gelen kabızlığı önler. Ayrıca bir fincan tüketilen kuru üzümde stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların da yaşanma ihtimalini azaltır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.