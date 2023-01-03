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Sağlık Günde 8 bardak su içmek ömrü 15 yıl uzatıyor! İşte nedeni...
Sağlık

Günde 8 bardak su içmek ömrü 15 yıl uzatıyor! İşte nedeni...

Yapılan bir araştırma günde 8 bardak su içen bireylerin daha geç yaşlandığını ve ömürlerinin uzadığını ortaya çıkardı. Ayrıca bol su içmek, kronik hastalık oluşumlarını da önlüyor ve bol su içenler daha sağlıklı bir hayat yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 10:09:00 -
Günde 8 bardak su içmek ömrü 15 yıl uzatıyor! İşte nedeni...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin yaptığı bir araştırma günde belli seviyede su tüketmenin ömrü uzattığını ve yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada çok su içmenin 30’lu yaşların üzerinde yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkarırken az su tüketen bireylerde kronik hastalık oluşumu riskinin de yüzde 64 daha fazla olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten Dr. Natalia Dmitrieva, “Bu sonuçlar belli miktarda su içmenin yaşlanmayı yavaşlattığını ve hastalıksız ve daha uzun bir hayata olanak sağladığını gözler önüne seriyor” dedi.

30’lu yaşların üzerindeki 11 binden fazla bireyin kan değerlerini inceleyen ve bunları su tüketimine göre mercek altına alan uzmanlar daha az su içenlerin daha erken yaşamını yitirdiğini belirtti. Araştırma sonucunda su tüketimi düzenli ve yüksek olan bireylerin ömürlerinin 15 yıla kadar uzayabildiği de aktarıldı.

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