Günde 1 milyon yolcu bu hatta seyahat edebilecek! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Şubat'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da ‘Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395.3 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını ifade ederek, ülke genelinde 9 projede şuanda toplam 101.5 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirtti.

İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz

İstanbul’un bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ile İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatlarının uzunluğu 127.5 kilometredir” dedi.

Raylı sistem ağı uzunluğu 338.8 KM'den 394.2 KM'ye yükselecek

Yapımı devam eden projeleri aktaran Uraloğlu, “Kâğıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve bir araya geldiğimiz Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı olmak üzere toplam uzunluğu 55.7 kilometre olan 5 ayrı hatta daha İstanbul için çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338.8 kilometreden 394.2 kilometreye yükselecek. İstanbul raylı sistem ağının yüzden 50’den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak” şeklinde konuştu.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile ilgili bilgiler veren Uraloğlu, “Hattımız 8.4 kilometre uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarımız da Bağcılar içinde bulunuyor. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecek” diye konuştu.

Uraloğlu projenin tamamlanmasıyla, “Kirazlı İstasyonundan; Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosuna ve Otogar-Bağcılar-Kirazlı Metrosuna, İncirli İstasyonundan; Yenikapı-AHL Metrosuna ve Metrobüs Hattına, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray Banliyö Hattına ve YHT Hattına, Bakırköy İDO İstasyonundan ise İstanbul Deniz Otobüsü’ne (İDO) entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanacaktır” dedi.

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Uraloğlu, Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacağını belirterek, “Bakırköy-Kirazlı Metro hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 6.1 milyar dolar olacaktır” şeklinde konuştu.

Şubat sonunda hizmette

Projemizdeki hat işlerini tamamladığını ifade eden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi: “İstasyonlara ait kaba inşaat işlerini yüzde 97, ince işlere ait imalatları yüzde 65 ve elektromekanik işlere ait imalatları yüzde 73 oranında tamamladık. İstasyonlarda zarif, modern ve yenilikçi tasarımlar uyguladık. Elektromekanik sistemlerimiz için son teknoloji ve üstün kaliteli sistemleri tercih ettik. Şu anda bir araya geldiğimiz Molla Gürani İstasyonunda ince işleri yüzde 97 oranında, elektromekanik işleri ise yüzde 95 oranında tamamladık. Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul’a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Hedefimiz İstanbul'u yeniden hizmetle buluşturmak

31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşan Uraloğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için fetret devrine, duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. Muradına kavuşturmak. İlk günden işe koyulduk ve Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek İstanbul için projelerimizi konuştuk” dedi.