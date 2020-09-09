GÜNCELLEME 6 - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 15 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.

Yılmaz ve beraberindekiler, yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ile 2 uçağın kullanıldığını, çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerin belediye itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti. Elban, "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor." dedi.

- "Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü söyledi. Ekiplerin müdahalesinin yangının devam ettiğini dile getiren Çay, bölgenin engebeli bir yapıda olduğuna işaret etti. Yangının farklı noktalardan çıktığını aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Pozantı'da ciğerlerimiz yanıyor. Yangın şu anda Pozantı'nın tarihi Belemedik Vadisi'ne ulaşmış durumda. Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda jandarma ekipleriyle beraber Belemedik'te evleri boşaltıyoruz. Önce can güvenliği diyoruz. Bölge engebeli ve karadan müdahale zor. Büyüyen bir yangın ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili soruşturma yapılıyor. 4-5 farklı noktada çıktı. Beklemediğimiz yerlerden alevler yükseldi. Bununla ilgili farklı ihtimaller var. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerekse de jandarma kendi ellerindeki görüntülerle bu konuyu soruşturuyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Bölgemizde ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz."

- "Pantolonumuzu bile giyemeden çıktık"

Belemedik Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çetin ise jandarmanın ikazı üzerine evlerini boşalttıklarını belirterek "Pantolonumuzu bile giyemeden çıktık. Eşyalarımız evde kaldı.Yangın sönünceye kadar burada bekleyeceğiz. Gidecek yerimiz yok. Biz yaylacı değiliz burada oturuyoruz. Yukarıda benim yakınlarım dahil 7 ev var. Şu an yanan ev yok." diye konuştu.

Esme Kesen de Pozantı'da başlayan yangının kendi mahallelerine doğru geldiğini belirterek "Biz evde salça yapıyorduk helikopterlere baktık. Bizi geçtiler. Bizi evden çıkarttılar ondan sonra." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 80 yaşındaki Nevin Gürdal da yakınlarının yardımıyla evini terk etti. Yaklaşık 20 yıldır bu mahallede oturduklarını dile getiren Gürdal, ilk defa böyle bir yangın gördüklerini belirtti.

Havanın karardığı yörede yangına havadan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan müdahalesi ise devam ediyor.