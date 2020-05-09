GÜNCELLEME 2 - Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı HAVALİMANINDAKİ HASARLA İLGİLİ BİLGİ EKLENDİ

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki bölgelere 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, "havalimanındaki uçak yakıt tanklarının alev aldığı, itfaiye araçlarının vurulduğu ve park halindeki Airbus "A320" ve "A330" tipinde iki uçağın isabet eden şarapneller sonucu kullanılamaz hale geldiği" bildirildi.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki mahallelere sabah saatlerinden itibaren 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, "uçak yakıtı tankerlerinin vurulduğu ve yangın çıktığı, itfaiye araçlarının vurulduğu, yolcu terminalinde geniş çaplı hasarın oluştuğu" belirtildi.

Saldırı sonucu havalimanında park halindeki Airbus A320 ve A330 tipinde iki uçağın şarapnellerin yol açtığı zarar sonucu kullanılamaz hale geldiği paylaşılan açıklamada, havalimanında faaliyet gösteren şirketlerin ofislerinin de zarar gördüğü aktarıldı.

- 2 sivil hayatını kaybetti

Yerel basın ve sosyal medyada sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde, roketlerin yol açtığı patlamaların sesleri duyulurken, Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktığı ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırılar sonrasındaki ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.