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Aktüel GÜNCELLEME 2 - "Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - "Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğunu açıkladı TUNCELİ VALİLİĞİNİN İKİNCİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:02:14 -
GÜNCELLEME 2 - "Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı", diğerinin "gri" kategoride olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan, sözde Dersim eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin ise 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride aranan, "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Hakkari ili Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler Çakıl ve İldem ile Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini sosyal medya hesabından "Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz jandarma." ifadesiyle paylaştı.

- Tunceli Valiliğinin açıklaması

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık kırsalındaki Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyetin ortak istihbari çalışmaları sonucu İl Jandarma Komutanlığının başarılı operasyonuyla "kırmızı" ve "gri" kategoride aranan 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 2 şarjör, 1 güneş paneli, 45 pil, 4 şemsiye, 2 küçük tüp, 6 çift ayakkabı, 3 terörist kıyafeti, 50 kilogram un, 30 kilogram çay, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

- "Nubar" kod adlı terörist son 10 yıldaki tüm eylemlerin planlayıcısı

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise teröristlerden İldem'in, TKP/ML TİKKO terör örgütü tarafından 2010'dan itibaren Tunceli bölgesinde gerçekleşen tüm eylemlerin planlayıcısı ve emrini veren kişi olduğu belirtildi.



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