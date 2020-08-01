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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

YANGININ YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:30:18 -
GÜNCELLEME 2 - İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Yangın, Çamönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerinde yaklaştı.

Bir evin bahçesindeki samanlığa sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bazı vatandaşlar, yangının ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla nöbet tutuyor.

Bu arada yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.



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