  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü

Hasdal-Kemerburgaz yolundaki yaya üst geçidinin çökmesi nedeniyle yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatıldı - Çöken üst geçit enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 12:37:41 -
GÜNCELLEME 2 - Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi çöktü.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçitte,henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Alibeyköy istikameti araç trafiğine kapatıldı.

- Enkaz kaldırma çalışması başlatıldı

Üst geçidin enkazının kaldırılması için olay yerine çok sayıda iş makinesi ve vinç geldi.

Ekipler ilk olarak yolu çift taraflı trafiğe kapatarak köprünün üzerindeki demir kısımları kesti. Çökme nedeniyle hasar oluşan yolda onarım çalışmaları başlatıldı.

Büyük vinçlerin de hazır bekletildiği bölgede çalışmalar sürüyor.

- İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Hasdal Kışlası önünde D-020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin henüz tespit edilemeyen nedenle çöktüğü anlatıldı.

Çöken yaya geçidinin çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak yolun Alibeyköy istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz
Gündem

Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz

İslam coğrafyasındaki sıkıntıların asıl nedenini Osmanlı'dan kopuş olarak belirten üstad Kadir Mısıroğlu, Lübnan halkının bir gün Türkiye'ye..
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de öldü
Dilipak: Bu tarihte ilk kez oluyor
Gündem

Dilipak: Bu tarihte ilk kez oluyor

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hareketlilikle ilgili değerlendirmede bulundu.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı