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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi KAZANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:09:32 -
GÜNCELLEME 2 - Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü idaresindeki otomobilin, kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 yaşındaki A.B. idaresindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir kafenin önündeki masada oturan 5 kişiye çarptı.

Kazada, Selin Çakır (27), kocası Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile ailenin yakını Enes Balı (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin altında bir süre sürüklenen Selin Çakır'ın durumun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Selin Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Almanya'dan memleketleri Kütahya'ya gelen gurbetçi ailenin, tatil için bulundukları Marmaris'ten günübirlik Datça'ya gezmeye geldikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaçan otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri süren A.B'nin bir eğlence merkezinden döndüğü, arkadaşlarından birine ait otomobili habersiz aldığı ileri sürüldü.

- Kaza anı kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kafenin önünde oturan kişilere hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle masanın savrulması ve kadının aracın altında kalması ile çevredekilerin yardıma koşması görüntülerde yer alıyor.

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