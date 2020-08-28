GÜNCELLEME 2 - Maltepe'de ormanlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağıyla da müdahale edildi.

Bu arada, yangının, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede çıkması dolayısıyla hastanenin çamlık alanının da alev aldığı fakat bu noktadaki alevlerin baskılandığı öğrenildi.

- "Soğutma çalışmaları devam etmektedir"

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 16.30 sularında Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."