GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı
HAMZA CEBECİ'NİN ÖZ GEÇMİŞİ EKLENDİ
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci atandı.
Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
- Hamza Cebeci'ni öz geçmişi
1953 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğan Cebeci, evli ve 4 çocuk babası.
İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik'te okuyan Cebeci, yükseköğrenimini mimarlık eğitimi aldığı Almanya'da tamamladı.
Çeşitli kulüplerde futbol oynayan Cebeci, AK Parti kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak görev yaptı. AK Parti Avrupa örgütlenmesinde de görev alan Cebeci, 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu. Cebeci, 2015 yılından bu yana Darülaceze Başkanlığı görevini yürütüyor.