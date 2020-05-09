  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

HAMZA CEBECİ'NİN ÖZ GEÇMİŞİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:30:33 -
GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci atandı.

Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

- Hamza Cebeci'ni öz geçmişi

1953 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğan Cebeci, evli ve 4 çocuk babası.

İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik'te okuyan Cebeci, yükseköğrenimini mimarlık eğitimi aldığı Almanya'da tamamladı.

Çeşitli kulüplerde futbol oynayan Cebeci, AK Parti kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak görev yaptı. AK Parti Avrupa örgütlenmesinde de görev alan Cebeci, 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu. Cebeci, 2015 yılından bu yana Darülaceze Başkanlığı görevini yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı