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Aktüel

GÜNCELLEME - Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:56:28 -
GÜNCELLEME - Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki sanayi sitesindeki büro mobilyaları üreten ve sünger atölyesi bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.



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