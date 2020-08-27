GÜNCELLEME - Samsun'da hazine arazisinde uyuşturucu bulundu
Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hazine arazisinde 562 kök Hint keneviri bitkisi ile 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kamberli Mahallesi'nde hazine arazisinde 562 kök Hint keneviri bitkisi ile 350 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan B.A, sevk edildiği Bafra adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.