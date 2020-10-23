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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen zanlılar adli kontrolle salıverildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen zanlılar adli kontrolle salıverildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:56:56 -
GÜNCELLEME - Samsun'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen zanlılar adli kontrolle salıverildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K. ve M.M.S'nin Tekkeköy ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 241,50 gram esrar ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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