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GÜNCELLEME - Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:25:02 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir sorumlu müdür, bir iş güvenliği uzmanı ile iki ustabaşının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 4 şüphelinin sorguları sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan bir sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

Dün kadın iş güvenliği uzmanının gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükselmişti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edilmişti.

Hastanelerde biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ederken kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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