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Aktüel GÜNCELLEME - Pakistan'da mermer madeninin çökmesi sonucu 22 kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Pakistan'da mermer madeninin çökmesi sonucu 22 kişi öldü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:43:20 -
GÜNCELLEME - Pakistan'da mermer madeninin çökmesi sonucu 22 kişi öldü

ANKARA (AA) - Pakistan'ın kuzeybatısında bir mermer madeninin çökmesi sonucu göçük altında kalan 22 işçi hayatını kaybetti.

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün 30'dan fazla işçinin bulunduğu bir mermer madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 22 madencinin cesetleri çıkarıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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