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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadını taciz ve darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadını taciz ve darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ZANLININ TUTUKLANMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:58:33 -
GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadını taciz ve darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA/ADANA (AA) - Muğla'da, taciz ettiği kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla Adana'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Milas ilçesinde market işletmecisi E.G'yi iş yerinde taciz edip fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen Kürşat Z'nin yakalanması için güvenlik güçleri araştırma başlattı.

Şüphelinin Hatay'a gideceğinin tespit edilmesi üzerine Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahta önlem aldı.

Zanlının Muğla'dan otobüse binerek Konya'ya gittiğini belirleyerek otoyolda önlem alan ekipler, Konya'dan gelen otobüste Kürşat Z'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, burada gazetecilerin soruları üzerine kadını taciz etmediğini öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen Kürşat Z, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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