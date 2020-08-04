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Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'da gölete giren kişinin cesedi bulundu

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:16:31 -
GÜNCELLEME - Manisa'da gölete giren kişinin cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Balık tutmak için Doğanpınar Mahallesi'ndeki gölete giden 44 yaşındaki Abdullah Öncü, suya girdi.

Öncü'nün bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince suda arama çalışması başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları'nın da destek verdiği arama çalışmalarında Abdullah Öncü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerce göletten çıkarılan Abdullah Öncü'nün cenazesinin savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan bölgede çalışmaları takip eden Öncü'nün yakınlarının, büyük üzüntü yaşadı.



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