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Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ VE DETAY BİLGİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:08:43 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda ateş açılması sonucu Ramazan G'nin (25) hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler E.D, Ö.G. ve S.N.T'yi gözaltına aldı.

E.D. ve S.N.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ö.G. emniyetten serbest bırakıldı.

S.N.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, E.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, olay sırasında elinden yaralanan kişinin sanık S.N.T. olduğu öğrenildi.

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