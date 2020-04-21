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GÜNCELLEME - Kırgızistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi

2020-04-21 20:34:29 -
GÜNCELLEME - Kırgızistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine bulundukları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yurda getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini geçirecekleri Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kırgızistan'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bişkek'ten aldığı yolcularla saat 15.25'te İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yolcular sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüse bindirildi. Otobüsün personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

Otobüslerle Maltepe'deki Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Mimar Sinan Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada 14 gün karantinada kalacak.


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