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GÜNCELLEME - Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Operasyonda toplam 123 bin sentetik sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:52:10 -
GÜNCELLEME - Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu üç zanlı gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu L.K, O.J. ve D.A.J'nin içerisinde bulunduğu aracı Oylum Mahallesi'nde durdurdu.

Adreste yapılan aramada 50 kilogram esrar ile 1900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin verdikleri ifadeden yola çıkan ekipler, belirlenen iki ayrı depoda yaptıkları aramada da 121 bin 100 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

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