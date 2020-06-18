  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Kendisini eve almayan halasını pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:41:58 -
GÜNCELLEME - Kendisini eve almayan halasını pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da, evine almadığı iddiasıyla halasını tüfekle başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde halasını pompalı tüfekle başından yaraladıktan sonra kaçan Haydar G'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği mahallede arama-tarama faaliyeti yürüten polis, şüpheliyi yaklaşık 5 kilometre mesafede saklandığı mısır tarlasında suç aleti silahla yakaladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Haydar G. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak'ta dün yaşanan olayda, halası Döndü G'nin (47) evine gelen Haydar G. (19), ailevi nedenlerden dolayı aralarında husumet bulunduğu için eve alınmayınca, pompalı tüfekle halasını başından yaralamıştı.

İnfaz düzenlemesi kapsamında yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şüpheli Haydar G, olay yerinden kaçmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı