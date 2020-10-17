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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE MUHTARIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:17:01 -
GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gölcük Mahallesi Gedikdüzü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında çam ve kestane ağaçlarının bulunduğu alanın zarar gördüğünü söyleyerek, "Tek tesellimiz yangının büyümeden kontrol altına alınmasıdır." dedi.

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