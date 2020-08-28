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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu

2 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:12:51 -
GÜNCELLEME - İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.

Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Cenazenin, C.D'ye (16) ait olduğu belirlendi.

C.D'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili S.Ö. (22) ve T.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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