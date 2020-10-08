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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de bir kişi, boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldürdü
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de bir kişi, boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldürdü

CENAZENİN AİLEYE TESLİM EDİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:07:12 -
GÜNCELLEME - İzmir'de bir kişi, boşanma davası duruşması öncesinde karısını bıçakla öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını bıçakla öldürdü.

R.Y. (36) dün akşam, Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e gelen eşi Bihter Y. (31) ile baldızının 7539 Sokak'taki evinde bir araya geldi.

Çift arasında çıkan tartışmada R.Y. eşini bıçakladı.

Yaralanan Bihter Y, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin boşanma davalarının sürdüğü, bugün duruşmalarının olduğu belirtildi.

- Cenaze aileye teslim edildi

Olayın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bihter Y'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bihter Y'nin cenazesinin Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan çiftin 7 yıl önce evlendiği, çocuklarının olmadığı öğrenildi.

Yaklaşık 1 aydır Eskişehir'deki annesinin yanında yaşayan ev hanımı Bihter Y'nin, duruşmaya katılmak üzere iki gün önce annesiyle Karşıyaka'daki kız kardeşinin evine geldiği belirtildi.

Zanlının, olaydan önce Bihter Y'ye barışmak için mesaj attığı, olumsuz cevap aldığı da öğrenildi.

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