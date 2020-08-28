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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı

Kazada iki kişi yaralandı YARALI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:31:41 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı

İSTANBUL (AA) - Kabataş'ta, tramvayın halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.

Otobüs olay yerinden çekilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.



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