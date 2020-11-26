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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 19'u yakalandı - Gözaltına alınan şüpheliler arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y de bulunuyor GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:42:15 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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