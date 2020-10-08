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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Kent genelinde 18 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı EMNİYETİN AÇIKLAMASI, GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:10:21 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerinin akamete uğratılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne üyelik suçu, şüphesi, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası ve paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kentteki 15 ilçede 18 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Haklarında soruşturma yürütülen şahıslar ile geçmiş dönemlerde örgüte müzahir şahıs veya şahısların son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunan ve tarih itibarıyla ilimizde faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen şahıslarla iltisaklı olan ve yabancı terörist savaşçı olarak adlandırılan şahısların tespit ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 17 şahıs yakalanmış olup gerekli tahkikata başlanılmıştır.''

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