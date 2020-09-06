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Aktüel GÜNCELLEME - Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi protesto edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi protesto edildi

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:26:38 -
GÜNCELLEME - Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi protesto edildi

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin ertelenmesini protesto eden 289 gösterici gözaltına alındı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da binlerce kişi eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini protesto etti.

Hong Kong polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğu yasa dışı toplanma suçlamasıyla 289 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestolar sırasında önde gelen aktivistlerden Tam Tak-chi de gözaltına alındı.

Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.

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